L’uomo dal nome più lungo del mondo | per presentarsi gli servono 20 minuti

Presentarsi non è mai stato semplice per Laurence Watkins, e non per timidezza. Mentre per la maggior parte delle persone dire “Ciao, sono Luca” richiede un paio di secondi, a lui servono venti minuti abbondanti. Il motivo è surreale: il suo nome completo è composto da 2.253 parole, un record mondiale riconosciuto ufficialmente dal Guinness World Records. Per praticità, è conosciuto come Laurence Watkins: neozelandese, 60 anni, una vita passata tra l’esercito e la sicurezza privata, oggi detentore di un primato unico al mondo. Solo trascrivere il suo nome all’anagrafe richiede sette pagine di documenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

