L'uomo col nome più lungo del mondo | è composto da 2.253 parole gli servono 20 minuti per pronunciarlo

Laurence Watkins, neozelandese di 60 anni, detiene il primato per il nome più lungo al mondo: 2.253 parole. Ex sergente e candidato sindaco, ha creato il suo nome ispirandosi a libri, sport, personaggi famosi e cultura M?ori. Pronunciarlo richiede venti minuti: un’impresa unica e certificata dal Guinness World Records!. 🔗 Leggi su Fanpage.it

