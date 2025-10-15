L’universo dei segnali per il calcio d’angolo dal braccio alzato al tocco della bandierina Ogni squadra ha il suo

Ma cosa vuol dire alzare un braccio, o due, toccare la bandierina, fare un qualsiasi gesto apparentemente pieno di significato prima di battere un calcio d’angolo? The Athletic ha provato a decifrare cosa significano davvero quei segnali e gli altri sottili indizi che i battitori di corner inviano. I segnali dal calcio d’angolo ai compagni. “In genere, un solo braccio alzato indica un cross verso il primo palo, mentre due braccia in alto segnalano una traiettoria verso il secondo. Ma le squadre spesso si divertono a invertire i significati per confondere gli avversari. Così, il gesto della mano destra alzata potrà significare una cosa per un giocatore dell’Arsenal, e un’altra per uno dell’Everton. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

