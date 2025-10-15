L’Università di Padova con i giovani innovatori del team Quarto di Litro corre ad Aragon

Dal 15 al 19 ottobre 2025 si svolgerà sul circuito MotorLand Aragón, ad Alcañiz (Spagna), l’VIII edizione di MotoStudent, la competizione universitaria internazionale che ogni due anni mette a confronto i migliori team di ingegneria del mondo nella progettazione e realizzazione di moto da. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

