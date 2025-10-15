L' Università Bicocca è stata occupata gli antagonisti | Noi non saremo dalla parte di Israele

Milanotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni studenti hanno occupato l’Università Bicocca di Milano nella serata di martedì 14 ottobre. L’occupazione è stata rivendicata dal collettivo di sinistra Cambiarerotta che ha pubblicato una nota su Instagram.“A seguito dei gravissimi avvenimenti di settimana scorso, dove durante il primo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Bicocca 232 Stata