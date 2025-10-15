L’unica riforma possibile per il payback farmaceutico è eliminarlo
Lo scorso primo ottobre, il ministro della Salute Orazio Schillaci, insieme al sottosegretario Marcello Gemmato, ha presentato il disegno di legge delega sul Testo Unico della legislazione farmaceutica. Il progetto affronta vari temi, tutti rilevanti per la governance della spesa e dei servizi farmaceutici, tra cui quello della farmacia al centro dei servizi territoriali e la digitalizzazione dei servizi. Un tema particolarmente rilevante è quello del payback, ovvero il meccanismo che pone a carico delle aziende farmaceutiche parte degli scostamenti dai tetti alla spesa farmaceutica fissati dal governo a inizio anno. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
