' Lungo ottocento' | il primo appuntamento di un nuovo ciclo di incontri

Il Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni inaugura il programma dell’anno 20252026 con un nuovo incontro del ciclo “Lungo Ottocento”, dedicato all’approfondimento dei processi politici, culturali e sociali che hanno segnato il secolo delle rivoluzioni e della nascita degli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

