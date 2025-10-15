Lunghe liste di attesa per le visite così si affollano i pronto soccorso | l' allarme dei medici
Liste di attesa troppo lunghe per visite e prestazioni specialistiche spingono spesso i cittadini a rivolgersi al pronto soccorso “risparmiando anche il ticket”.A dirlo è il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma (Omceo), Antonio Magi, che torna su un tema che fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
