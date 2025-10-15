L' ultimo saluto ad Angelo Valente | i funerali a Rozzano e il lutto cittadino

A Rozzano è stato proclamato lutto cittadino per la scomparsa del campione di kickboxing, Angelo Valente, morto a 51 anni dopo una lunga malattia. La nota del Comune di Rozzano“L'amministrazione comunale - si legge in una nota - ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, mercoledì. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Funerali e lutto cittadino giovedì, Palermo pronta per l'ultimo saluto a Paolo Taormina - facebook.com Vai su Facebook

#Crema L’ultimo saluto a don Giacomo Carniti, maestro di fede e musica - Crema - X Vai su X

L'ultimo saluto ad Angelo Valente: i funerali a Rozzano e il lutto cittadino - A Rozzano è stato proclamato lutto cittadino per la scomparsa del campione di kickboxing, Angelo Valente, morto a 51 anni dopo una lunga malattia. Scrive milanotoday.it

Il saluto al “Maestro” Angelo Valente: campione del mondo di kickboxing, faro per i giovani, allenatore dei vip - L’addio a Rozzano allo sportivo e all’uomo: ha allevato generazioni di atleti nella sua palestra di Pieve. Secondo msn.com

Come è morto Angelo Valente? Biografia e vita privata del campione di kickboxing - Il mondo dello sport e dello spettacolo è in lutto per la morte di Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kickboxing e punto di riferimento assoluto per le arti marziali italiane. Si legge su tag24.it