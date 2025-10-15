L’ultimo saluto a Cesare Paciotti | Innovatore e maestro di stile è riuscito a rendere ricchi gli altri

Civitanova ha dato l’ultimo saluto a un suo figlio illustre. Cesare Paciotti, deceduto domenica scorsa all’età di 69 anni, è stato celebrato da una grande folla di parenti, amici e cittadini comuni accorsi nella mattinata di ieri alla chiesa di San Pietro. Tra loro, oltre al sindaco Fabrizio Ciarapica, anche diversi colleghi imprenditori come Andrea Della Valle, Germano Ercoli, Umberto Antonelli e Sandro Paniccia. Paciotti, il re della scarpa, lo stilista che con la sua genialità ha trasformato l’azienda di famiglia in un marchio famoso in tutto il mondo con quel pugnale, "simbolo inciso nel metallo di un’Italia che osa, sogna e non ha paura", ha ricordato dall’altare suo nipote Massimo Calcinaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

