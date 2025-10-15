L' ultimo messaggio di Pamela Genini | Ho paura ha fatto il doppione delle mie chiavi È entrato Chiama la polizia

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Soncin è stato interrogato in ospedale. Più di 20 le coltellate inferte alla 29enne con cui aveva una relazione. Lei ha chiamato l'ex al telefono. Le testimonianze dei vicini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

l ultimo messaggio di pamela genini ho paura ha fatto il doppione delle mie chiavi 200 entrato chiama la polizia

© Vanityfair.it - L'ultimo messaggio di Pamela Genini: «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia»

Altri contenuti sullo stesso argomento

ultimo messaggio pamela geniniPamela Genini: Vladimir Luxuria ricorda la donna uccisa a Milano, ex concorrente di un reality - Vladimir Luxuria, che la condusse nel reality, la ricorda con un messaggio toccante e pieno di rabbia. Da movieplayer.it

ultimo messaggio pamela geniniPamela Genini, l’ultima (disperata) telefonata all’ex fidanzato: «Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama subito la polizia» - Gianluca Soncin è entrato nell'appartamento di via Iglesias, in zona Gorla a Milano, con una copia ... msn.com scrive

ultimo messaggio pamela geniniFemminicidio di Pamela Genini a Milano, il post dell'amica e l'attacco della socia Elisa Bartolotti a Soncin - Femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa dal compagno Gianluca Soncin: i messaggi di rabbia delle amiche e lo sfogo della socia Elisa Bartolotti ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimo Messaggio Pamela Genini