L' ultimo messaggio di Pamela Genini | Ho paura ha fatto il doppione delle mie chiavi È entrato Chiama la polizia

Gianluca Soncin è stato interrogato in ospedale. Più di 20 le coltellate inferte alla 29enne con cui aveva una relazione. Lei ha chiamato l'ex al telefono. Le testimonianze dei vicini. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'ultimo messaggio di Pamela Genini: «Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia»

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Omicidio Pamela Genini, l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama la polizia” http://dlvr.it/TNhRwJ #GiustiziaPerPamela #UccisionePamelaGenini #ViolenzaDiGenere #ChiamatePerAiuto #Milano - X Vai su X

L’ultimo messaggio di Saverio Tommasi prima dell’arresto nella #flotilla: ora si trova ad Ashdod, in buone condizioni - facebook.com Vai su Facebook

Pamela Genini: Vladimir Luxuria ricorda la donna uccisa a Milano, ex concorrente di un reality - Vladimir Luxuria, che la condusse nel reality, la ricorda con un messaggio toccante e pieno di rabbia. Da movieplayer.it

Pamela Genini, l’ultima (disperata) telefonata all’ex fidanzato: «Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama subito la polizia» - Gianluca Soncin è entrato nell'appartamento di via Iglesias, in zona Gorla a Milano, con una copia ... msn.com scrive

Femminicidio di Pamela Genini a Milano, il post dell'amica e l'attacco della socia Elisa Bartolotti a Soncin - Femminicidio di Pamela Genini a Milano, uccisa dal compagno Gianluca Soncin: i messaggi di rabbia delle amiche e lo sfogo della socia Elisa Bartolotti ... Scrive virgilio.it