L' ultimatum di Trump | Se Hamas non depone le armi a Gaza ci penseremo noi
Se Hamas non rispetta la promessa di disarmare, li disarmeremo noi, forse con la violenza". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "il lavoro non è finito" sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza, perché "i morti non sono stati restituiti, come promesso", sottolineando che il gruppo terroristico ha travisato il numero di corpi che avrebbe consegnato. Il Capo della Casa Bianca ha anche fatto pressione sul gruppo terroristico palestinese affinché proceda con il rilascio di tutti gli ostaggi morti ancora detenuti nella Striscia. "Ho parlato con Hamas e ho detto: 'Disarmerete, giusto?' 'Sì, signore. 🔗 Leggi su Iltempo.it
