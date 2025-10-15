L' ultima trovata di Kim Kardashian per Skims? Il perizoma con il cespuglio!

Per il suo brand di intimo Skims, Kim Kardashian ha scelto di lanciare un capo intimo decisamente insolito: un perizoma peloso, disponibile in ben 12 tonalità diverse. Ed è un vero successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - L'ultima trovata di Kim Kardashian per Skims? Il perizoma con il «cespuglio»!

Contenuti che potrebbero interessarti

Lo conosciamo come uno dei brand di shapewear più influenti del momento, ma anche quando si tratta di far discutere, Skims, il marchio fondato da Kim Kardashian, non si tira certo indietro. L’ultima trovata? Un drop chiamato “The Ultimate Bush”, ovvero una - facebook.com Vai su Facebook

Ecco l'ultima trovata del presidente biancoceleste Claudio Lotito: il patron della Lazio pronto a far benedire la squadra #SsLazio #Lazio #Lazionews #LazionewsEu #Lotito #Benedizione #Sarri - X Vai su X

Kim Kardashian rilancia il pelo. Ma è ecosostenibile e si indossa (su un paio di mutande) - Dopo aver fatto parlare di sé con il reggiseno di Skims con capezzoli integrati, disponibili con o senza ... Lo riporta panorama.it

Kim Kardashian lancia una maschera per il visto, la prende in giro anche Anthony Hopkins - È Hannibal Lecter, il cannibale più famoso della storia, a parlare. Segnala dilei.it

Kim Kardashian e Liz Taylor, unite da un collier "riapparso" per l'ultima sfilata di Demna da Balenciaga - Kim Kardashian e Liz Taylor sono unite da un collier appartenuto alla diva e tornato sulla passerella dell'ultima sfilata di Demna da Balenciaga direttamente dall'archivio di Lorraine Schwartz. Scrive vogue.it