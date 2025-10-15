L' ultima trovata di Kim Kardashian per Skims? Il perizoma con il cespuglio!

Vanityfair.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il suo brand di intimo Skims, Kim Kardashian ha scelto di lanciare un capo intimo decisamente insolito: un perizoma peloso, disponibile in ben 12 tonalità diverse. Ed è un vero successo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'ultima trovata di Kim Kardashian per Skims? Il perizoma con il «cespuglio»!

