L’ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dal suo compagno | Ho paura ha fatto il doppione delle mie chiavi È entrato Chiama la polizia

Tpi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno nella sua abitazione di Milano, ha chiamato il suo ex fidanzato chiedendogli aiuto. Il suo assassino, Gianluca Soncin, 52 anni, stava facendo irruzione nel suo appartamento usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto qualche settimana fa. “Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia” sono le ultime parole pronunciate dalla ragazza al suo ex come rivela Il Corriere della Sera. Poi la chiamata si è interrotta bruscamente. E proprio l’ex fidanzato ha allertato le forze dell’ordine che purtroppo sono arrivate quando la giovane era già in fin di vita. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dal suo compagno: “Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia”

