L’ultima telefonata di Pamela Genini prima di essere uccisa dal suo compagno | Ho paura ha fatto il doppione delle mie chiavi È entrato Chiama la polizia
Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal suo compagno nella sua abitazione di Milano, ha chiamato il suo ex fidanzato chiedendogli aiuto. Il suo assassino, Gianluca Soncin, 52 anni, stava facendo irruzione nel suo appartamento usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto qualche settimana fa. “Ho paura, ha fatto il doppione delle mie chiavi. È entrato. Chiama la polizia” sono le ultime parole pronunciate dalla ragazza al suo ex come rivela Il Corriere della Sera. Poi la chiamata si è interrotta bruscamente. E proprio l’ex fidanzato ha allertato le forze dell’ordine che purtroppo sono arrivate quando la giovane era già in fin di vita. 🔗 Leggi su Tpi.it
Argomenti simili trattati di recente
La tragica fine di Pamela Genini L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita ed è ricoverato in gravi condizioni. La vittima era riuscita ad allertare il suo ex con un'ultima telefonata, ma quando lui è arrivato era già morta - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Pamela Genini, l’ultimo messaggio disperato all’ex fidanzato: “Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama la polizia” - Il quarantenne Stefano racconta la telefonata poco prima del delitto: “Era contenta per avere lasciato Soncin”. Da ilgiorno.it
Pamela Genini, l’ultima (disperata) telefonata all’ex fidanzato: «Gianluca è entrato in casa, ho paura: chiama subito la polizia» - Gianluca Soncin è entrato in casa con una copia delle chiavi di casa procurata all'insaputa ... Riporta msn.com
L'ex compagno di Pamela Genini e la telefonata prima di morire: "È entrato, ha le chiavi. Chiama la polizia" - Interrogato per otto ore, l'imprenditore bergamasco racconta la chiamata con la 29enne: "Ora venga fatta giustizia" ... Lo riporta msn.com