L’ultima telefonata di Pamela Genini all’ex fidanzato | Aiuto è qui chiama la polizia

Milano, 15 ottobre 2025 – “Sono contenta perché ho trovato il coraggio di lasciarlo”. Sono le 21.22 di martedì, Pamela Genini, ventinovenne nativa della Bergamasca con un passato da modella e imprenditrice digitale, sta parlando al telefono con l’ ex fidanzato Francesco. È da sola con l’inseparabile cagnolina Bianca, al secondo piano della palazzina di via Iglesias 33, a due passi da viale Monza. Da mesi sta cercando di uscire dalla storia tossica iniziata nel marzo 2024 con Gianluca Soncin, che sin dall’inizio l’ha isolata dalle amiche e le ha impedito di continuare a lavorare, in un’escalation di vessazioni psicologiche, dipendenza economica e aggressioni fisiche: in un’occasione, il cinquantaduenne residente a Cervia, uomo d’affari molto facoltoso con un figlio di 28 anni avuto da una precedente relazione e un vecchio precedente per una maxi evasione fiscale sull’importazione di auto di lusso dalla Germania, le avrebbe puntato una pistola alla pancia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ultima telefonata di Pamela Genini all’ex fidanzato: “Aiuto è qui, chiama la polizia”

