L’ultima frontiera della chirurgia estetica | il vitino di vespa come Barbie

Quella dei fianchi sempre più stretti è diventata una vera ossessione che in America ha preso il posto dei glutei aumentati di volume. Franco Bassetto: “La moda, pericolosa, potrebbe attecchire anche in Italia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’ultima frontiera della chirurgia estetica: il vitino di vespa come Barbie

Il fenomeno delle Tribute Band, ultima frontiera della musica live accessibile. A Fuori Frequenza c'è Luca Locatelli di Effettoliga - Tributo a Ligabue. Non perdetelo stasera alle 21 su Radio Materia - facebook.com Vai su Facebook

L’ultima frontiera del trattamento con tossina botulinica si rivolge al pubblico maschile. Cosa prrevede? Iniezioni di Botox nell'area dello scroto per ridurre rughe, sudorazione e tensione. E la richiesta conferma che il trend è in pieno corso - X Vai su X

Chirurgia estetica, sempre più uomini tra i pazienti. Il chirurgo: “Non è più un tabù” - Manager, liberi professionisti e vip: sono sempre di più gli uomini che cedono al ritocchino estetico. quotidiano.net scrive

A Villaricca scoperta chirurgia estetica abusiva e pericolosa - in prima linea nel web patrolling, attività preziosa e nuova frontiera per un controllo del territorio 2. Da rainews.it

«Mi sono rifatta labbra, seno e glutei. Mi opererò per rimuovere le anche. Le critiche? La gente è invidiosa» - La musicista e rapper cinese Mila Baby ha sfruttato la chirurgia estetica per modificare in maniera drastica il proprio aspetto fisica. Riporta leggo.it