L'ipocrisia della sinistra è ormai diventata un tratto distintivo della rive gauche della politica italiana. Che riesce a dare il peggio di sé quando si tratta di attaccare, aprioristicamente e a testa bassa, il governo dei conservatori. Anche nelle occasioni in cui servirebbe tenere maggiormente in considerazione l'interesse (autentico) del Paese. E ricordarsi di ciò che si è fatto nel recente passato. La lotta all'immigrazione clandestina è uno dei tratti distintivi dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Non sorprende la decisione di portare avanti la strategia di cooperazione con Tripoli per il contrasto al traffico di esseri umani, confermando la validità del Memorandum Italia-Libia come "cornice di collaborazione bilaterale improntata al rispetto dei diritti umani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultima follia di Orfini: attacca il piano sulla Libia ma l'avevano fatto loro