L' ultima canzone di D' Angelo

È devastante quando la morte improvvisa di un artista significa ricontestualizzare la sua ultima uscita come l'ultima. E poi c'è D'Angelo. La produzione di questo cantante eccezionale era scarsa, ma sempre esemplare quando si degnava di pubblicare nuova musica. Il suo ultimo album completo, Black Messiah, risale a quasi 11 anni fa. A seguire, ha realizzato un brano emozionante e contemplativo per la colonna sonora ufficiale di Red Dead Redemption 2 nel 2018 (era un grande fan del gioco ). Ma l'ultima canzone che ha pubblicato è stata I Want You Forever, nel 2024, un pezzo di quasi 10 minuti realizzato in collaborazione con Jeymes Samuel e Jay-Z. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L'ultima canzone di D'Angelo

