Lukaku sui social | La salma di mio padre trattenuta in Congo dai parenti le abbiamo provate tutte

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorso i fratelli Romelu e Jordan Lukaku, la morte del padre Roger in Congo. Ebbene, al dolore per la perdita si aggiunge anche quello per non poter seppellire il genitore in Belgio a causa di incomprensioni con i parenti in Congo. Lo rendono noto gli stressi giocatori con un post congiunto su Instagram. “Come forse saprete, avevamo pianificato di celebrare il funerale questo venerdì, ma a causa di alcune decisioni prese a Kinshasa, il funerale si terrà laggiù”, scrivono l’attaccante del Napoli e l’ex esterno della Lazio. “Nostro padre è morto il 28 settembre e noi come fratelli abbiamo provato di tutto per riportare il suo corpo in Europa ma abbiamo avuto la sensazione di essere vittime di un’estorsione da parte di alcune persone”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Lukaku sui social: “La salma di mio padre trattenuta in Congo dai parenti, le abbiamo provate tutte”

