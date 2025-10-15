Lukaku e la triste vicenda del funerale del padre | Come sotto estorsione…

Il calciatore ha spiegato sui social che lui e suo fratello avrebbero voluto celebrare i funerali del loro papà a Bruxelles ma non sono riusciti a farlo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Lukaku e la triste vicenda del funerale del padre: “Come sotto estorsione…”

Argomenti simili trattati di recente

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha perso il papà. Sui social ha postato una foto molto tenera ed ha scritto un messaggio davvero triste per ricordare il padre: https://fanpa.ge/HFJSf - facebook.com Vai su Facebook

Lukaku e suo fratello esclusi dai funerali del padre: “Ci sentiamo sotto ricatto dalla famiglia” - Lukaku ha raccontato perché non ha potuto dare l'ultimo saluto al padre, sepolto a Kinshasa: "Alcuni membri della famiglia non lo hanno voluto, ora ... Lo riporta fanpage.it

Lukaku, denuncia choc: «Estorsioni familiari, il funerale di papà non si terrà in Belgio» - I due fratelli indignati dopo la scomparsa del genitore Un dramma familiare che si consuma nel dolore del lut ... Come scrive calcionews24.com

Lukaku, i funerali del papà in Congo: "Qualcuno non ha voluto si facessero in Belgio" - Ne aveva dato annuncio sui social il figlio e attaccante del Napoli Romelu, che oggi utilizza ancora ... tuttonapoli.net scrive