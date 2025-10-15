Lukaku e la triste vicenda del funerale del padre | Come sotto estorsione

Golssip.it | 15 ott 2025

Il calciatore ha spiegato sui social che lui e suo fratello avrebbero voluto celebrare i funerali del loro papà a Bruxelles ma non sono riusciti a farlo. 🔗 Leggi su Golssip.it

