Lukaku e il giallo della salma del padre | Ci hanno sabotato resta in Congo No funerale in Belgio

Post sui social di Romelu e del fratello Jordan: dissidi familiari hanno impedito di portare la salma in Europa e celebrare il funerale a Bruxelles: "Adesso capiamo perché nostro padre ci ha tenuto lontani da alcuni parenti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lukaku e il giallo della salma del padre: "Ci hanno sabotato, resta in Congo. No funerale in Belgio"

Romelu e Jordan Lukaku hanno mandato un messaggio duro riguardo ai funerali del papà scomparso lo scorso 28 settembre ? "Ci sentivamo estorti da alcuni familiari" #Lukaku - X Vai su X

