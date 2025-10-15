Lukaku e il giallo della salma del padre | Ci hanno sabotato resta in Congo No funerale in Belgio

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Post sui social di Romelu e del fratello Jordan: dissidi familiari hanno impedito di portare la salma in Europa e celebrare il funerale a Bruxelles: "Adesso capiamo perché nostro padre ci ha tenuto lontani da alcuni parenti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

