Lukaku continua il recupero | rientro rinviato di qualche settimana
Il recupero di Romelu Lukaku prosegue, ma servirà ancora qualche settimana prima di rivederlo nuovamente in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
