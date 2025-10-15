Luiso | Camarda è giovane Nazionale? Non possiamo non andare ai Mondiali…
L'ex calciatore italiano della Sampdoria, Pasquale Luiso, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando di Camarda e della Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Chi sceglie tra Esposito e Camarda? Risponde l'ex calciatore Luiso - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Pasquale Luiso ha parlato di due dei talenti italiani ... Riporta milannews.it
Esposito e Camarda, primi gol in Serie A: la "giovane Italia" può sorridere - 0 contro il Cagliari, Francesco regala un punto in extremis al Lecce. Si legge su tuttomercatoweb.com