Luigi Zeno riceve il premio Charlot da Gigi e Ross
Al Teatro delle Arti di Salerno, un riconoscimento che celebra talento, impegno civile e sensibilità sociale Salerno, 14 ottobre 2025 – Sul palco del prestigioso Teatro delle Arti, il giovane attore campano Luigi Zeno ha ricevuto il Premio Charlot, consegnato direttamente dai comici Gigi e Ross. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
