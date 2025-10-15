L’UE vuole porte USB-C anche sui caricabatterie e cavi staccabili | nuovo regolamento in arrivo

Tuttoandroid.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unione Europea vuole la porta USB Type-C anche sui caricabatterie degli smartphone e di altri prodotti, con cavo staccabile: le novità. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

l8217ue vuole porte usb c anche sui caricabatterie e cavi staccabili nuovo regolamento in arrivo

© Tuttoandroid.net - L’UE vuole porte USB-C anche sui caricabatterie e cavi staccabili: nuovo regolamento in arrivo

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: L8217ue Vuole Porte Usb