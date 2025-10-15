L’Ucraina prevede di combattere per almeno altri tre anni

Imolaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reuters: l’Ucraina prevede di combattere per almeno altri tre anni, ha detto il Ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski “Gli ucraini stanno pianificando questa guerra per tre anni, ed è ragionevole. Dobbiamo convincere Putin che siamo pronti a mantenere questa linea per almeno questi tre anni,” cita la pubblicazione Sikorski. https:t.meukrainewatch49238 Trump: “non capisco perché. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

l8217ucraina prevede di combattere per almeno altri tre anni

© Imolaoggi.it - “L’Ucraina prevede di combattere per almeno altri tre anni”

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: L8217ucraina Prevede Combattere Almeno