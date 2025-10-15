L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta sostenuta dagli alleati Nato

Da giorni si parla di accordi di pace, cessate il fuoco e condizioni per garantire al Medio Oriente una futuro pacifico. La speranza è che presto il dibattito pubblico possa adottare gli stessi toni ambiziosi e ottimisti per l’Ucraina, che da oltre tre anni e mezzo subisce un’invasione criminale da parte della Russia. Anche Kyjiv avrebbe bisogno di una pace che dia sollievo alla sua popolazione, un cessate il fuoco che permetta la ricostruzione e garanzie di sicurezza per scongiurare futuri attacchi da parte di Mosca. È l’impegno assunto con la risoluzione dall’Assemblea parlamentare Nato, l’organismo di raccordo tra la Nato e i parlamenti degli Stati membri, durante la 71a sessione annuale tenutasi a Lubiana, in Slovenia, lunedì 13 ottobre. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta, sostenuta dagli alleati Nato

