L' Ucraina che verrà | a Cinemazero film e dibattito per parlare di pace

Pordenonetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata speciale, auspicando la pace, per riflettere sul futuro dell’Ucraina, tra ricostruzione, innovazione e identità culturale, in programma a Cinemazero giovedì 16 ottobre alle 20:30 a ingresso gratuito. L’evento, promosso da Mill’s parte dalla proiezione del documentario L'Ucraina che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Verr224 Cinemazero Film