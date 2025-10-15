Ma che bello, oh! Anche stavolta il popolo del panino unto e della lattina volante ha colpito. Il Bosco Inglese, quel posticino tranquillo dove qualcuno aveva pure avuto la santa idea di mettere tavoli e barbecue per far star bene tutti. ora sembra il dopo-sagra del degrado. Bicchieri e cestini rovesciati, sporcizia a livelli olimpionici. E come ciliegina sulla torta, la struttura del barbecue è stata sfasciata, come se si trattasse di un atto eroico. Complimenti, davvero: un applauso al senso civico di questi campioni del menefreghismo. C’è chi dona un’area verde (donata con generosità dal gruppo Crazy Town) per far godere la gente, e chi ci torna solo per lasciare un campo di rovine. 🔗 Leggi su Lortica.it

Lucignano, il Bosco Inglese diventa il cesso comunale! Tra rifiuti, danni e barbecue sfasciato: viva la civiltà!