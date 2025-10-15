Lucca Junior compie 20 anni!
(Adnkronos) – Un compleanno importante quest’anno al festival: Lucca Junior festeggia i 20 anni! Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato all’interno della manifestazione uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con un’ampia offerta editoriale per l’infanzia, e ha ospitato le mostre dei più grandi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Approfondisci con queste news
Dai 25 anni di Stilton ai Peanuts, Lucca Junior compie 20 anni - X Vai su X
Lucca Comics & Games: conto alla rovescia per la 20esima edizione di Lucca Junior---> https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2025/10/14/lucca-comics-games-conto-alla-rovescia-per-la-20esima-edizione-di-lucca-junior/479606/ - facebook.com Vai su Facebook
Lucca Junior compie 20 anni: presentato il nuovo programma - A meno di due settimane dall’inizio dell’edizione 2025 di Lucca Comics&Games, è stato presentato all’evento For Kids Only al Tea ... Si legge su noitv.it
Lucca Junior compie 20 anni! - Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato ... msn.com scrive
Lucca Comics & Games 2025 festeggia i 20 anni di Lucca Junior - Lucca Comics & Games 2025 celebra i 20 anni di Lucca Junior con eventi, ospiti e attività per famiglie, tra nuove esperienze interattive. Segnala playstationbit.com