Luca Lombardo conquista Bulgaria’s Got Talent | il giudice intona con lui il coro del Napoli

NAPOLI – Un frammento di pura emozione, di quelli capaci di travalicare i confini e di fondersi in un’unica, contagiosa vibrazione. È quanto accaduto al “Bulgaria’s Got Talent”, dove il trasformista e performer Luca Lombardo ha incantato pubblico e giuria, regalando un momento destinato a restare nella memoria collettiva. Durante la sua esibizione, Lombardo ha sorpreso tutti intonando la celebre canzone del Napoli, coinvolgendo il giudice Julian Vergov che, travolto dall’entusiasmo, si è unito a lui nel coro “Sarò con te”. Un gesto spontaneo, genuino, che ha infiammato la platea e commosso il pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Primacampania.it

