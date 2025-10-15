Lpe sciopero e proteste | Partono dai licenziamenti per poi smantellare il sito?
Sul cartello appeso ai cancelli di via Falzarego si legge, "il futuro si crea investendo e non licenziando". Poco distante ci sono le bandiere del sindacato e altri striscioni di protesta. Te ore di sciopero e presidio dei lavoratori ieri mattina alla Lpe di Baranzate. I 134 dipendenti dell’azienda che produce reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio, hanno incrociato le braccia per protestare contro la decisione di Asm di aprire la procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti. Il colosso olandese che nel 2022 ha acquisito l’azienda, lo scorso gennaio aveva informato i sindacati che c’erano alcune criticità legate soprattutto al calo delle commesse, ma nessuno poteva immaginare che nove mesi dopo sarebbe arrivata la notizia degli esuberi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
