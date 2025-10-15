Lovati l’addio dell’avvocato star | la famiglia Sempio gli revoca il mandato Chi affiancherà ora Angela Taccia?

Garlasco (Pavia), 15 ottobre 2025 –  Dopo il consulente, cambia pure l’avvocato. In un momento delicato per la fase ormai conclusiva dell’incidente probatorio. Andrea Sempio, indagato dalla Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, ha deciso ieri di revocare l’incarico all’avvocato Massimo Lovati. Dopo l’incontro chiarificatore di sabato scorso, Sempio s’era preso qualche giorno per decidere, preannunciando una “pausa di riflessione” che poi, come quasi sempre accade, s’è conclusa con la separazione.  Garlasco: resa dei conti tra Bocellari e Garofano su garze, Dna, contaminazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

