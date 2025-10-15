Lotto doppio colpo in Campania | vinti quasi 50mila euro
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lotto premia la Campania. Nell’ultimo concorso, nella provincia di Napoli è avvenuta una vincita totale di 46.250 euro così distribuiti: 23.750 euro a Capri in via Parroco Roberto Canale grazie a tre ambi e un terno, e 22.500 euro a Sant’Antimo con un terno centrato in corso Michelangelo Buonarroti. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,8 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
