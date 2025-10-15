Lotta campionati italiani ragazzi | oro per i catanesi Alessandro Alonzo e Massimiliano Malec

E' calato il sipario sui Campionati Nazionali Italiani Ragazzi, Gran Premio Giovanissimi e U13, svoltisi al Palapellicone di Ostia l'11 e 12 Ottobre. Protagonisti di questo spettacolo ricco di emozioni e colpi di scena due giovani atleti catanesi, Alessandro Alonzo e Massimiliano Malec, entrambi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Greta Camerani conquista l'oro al Granpremio Giovanissimi di Lotta Olimpica