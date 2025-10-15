Lotta al caporalato Giani firma accordo con il procuratore Tescaroli

Un protocollo per tutelare i lavoratori vittime di caporalato che decidono di denunciare lo sfruttamento. E’ quanto sottoscritto dal presidente Eugenio Giani che, tra i primi impegni dopo la riconferma per il secondo mandato sancita dalle urne due giorni fa, si è recato questa mattina al Palazzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

