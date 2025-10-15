Lotta al caporalato Giani firma accordo con il procuratore Tescaroli
Un protocollo per tutelare i lavoratori vittime di caporalato che decidono di denunciare lo sfruttamento. E’ quanto sottoscritto dal presidente Eugenio Giani che, tra i primi impegni dopo la riconferma per il secondo mandato sancita dalle urne due giorni fa, si è recato questa mattina al Palazzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#LOTTA AL #CAPORALATO - Una sessantina di militari hanno eseguito diciannove perquisizioni in case, imprese e cantieri edili cercando ulteriori prove - facebook.com Vai su Facebook
Aggiornamenti su ingresso regolare di lavoratori stranieri e gestione dei flussi migratori: nuove regole per nulla osta, permessi di soggiorno, lotta al caporalato e assunzioni stagionali. Scopri di più https://lavoro.gov.it/priorita/pagine/decreto-legge-sull-ingr - X Vai su X
Caporalato, a Prato l’accordo per tutelare i lavoratori che denunciano lo sfruttamento - Percorsi di protezione, sostegno e reinserimento sociale per i lavoratori stranieri vittime di reati legati allo sfruttamento ... Come scrive msn.com