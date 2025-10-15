L’Osteria Grande va a Budrio Arrivano i tifosi della Spal | Faremo del nostro meglio

Più che una partita di calcio, un evento epocale. L’Osteria Grande ospita domenica la Spal, e per l’occasione, trasloca. Troppo modesto l’impianto della frazione di Castel San Pietro, troppo per contenere la straripante passione di un popolo, quello ferrarese, indissolubilmente legato a una squadra di calcio che nella sua storia ha visto quasi soltanto calcio professionistico, prima di sprofondare in Eccellenza quest’estate dopo l’onta del fallimento. E così, per contenere il mare di tifosi biancoazzurri in arrivo dall’alta Emilia, l’Osteria Grande per una domenica cambia casa. Budrio è l’impianto scelto dalla società che ha festeggiato nel 2022 i 40 anni di storia, grazie alla collaborazione ospitale del Mezzolara che lo storico dirigente dell’Osteria Grande Elis Dall’Olio (nella foto) ringrazia come primo capitolo di questa storia destinata a restare nella memoria dei prossimi cent’anni dell’Osteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

