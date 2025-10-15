L' osso di cavallo che rigenera l' anca | a Foligno intervento pionieristico

Un intervento chirurgico ortopedico estremamente complesso è stato eseguito presso l’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.La Struttura Complessa di Ortopedia, diretta dal dottor Giulio Pucci, ha portato a termine con successo una revisione protesica d’anca su un paziente affetto da grave. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’artrosi dell’anca: i sintomi, le cause e le terapie - Se avvertite un dolore all’inguine che magari tende a irradiarsi al gluteo e lungo la coscia anteriore è possibile che facciate parte della nutrita schiera di persone che soffrono di artrosi dell’anca ... Si legge su corriere.it

Quali sono i trattamenti più efficaci per l’artrosi dell’anca in una persona giovane? - Un ortopedico mi ha diagnosticato le anomalie «cam» e «pincer», un secondo specialista mi ha prescritto sedute di fisioterapia e ... Scrive corriere.it

A Roma impiantata a un 47enne la prima protesi all’anca con rivestimento in ceramica - Primo paziente operato in Italia, a Roma, con la nuova protesi all’anca di rivestimento in ceramica (ReCerf) approvata in Europa lo scorso luglio. Da msn.com