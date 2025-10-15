Los Angeles dichiara lo stato di emergenza per i raid sull’immigrazione

Martedì i funzionari della contea di Los Angeles hanno votato per dichiarare lo stato di emergenza a causa delle continue retate federali dell’immigrazione. La proclamazione conferisce alla contea il potere di assistere i residenti che, a loro dire, hanno subito danni finanziari a causa dell’azione dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). La dichiarazione è stata presentata dai supervisori della contea Lindsey P. Horvath e Janice Hahn ed è stata approvata con 4 voti a favore e 1 contrario, con il supervisore Kathryn Barger. Il Consiglio dei Supervisori della Contea di Los Angeles, quindi, ha dichiarato lo stato di emergenza in risposta alle retate federali sull’immigrazione, una misura solitamente riservata a disastri naturali o a condizioni fuori dal controllo delle autorità locali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Los Angeles dichiara lo stato di emergenza per i raid sull’immigrazione

