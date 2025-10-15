Los Angeles anteprima per Children in the Fire vincitore al Monte-Carlo Television Festival 2025

Venerdì 17 ottobre proiezione speciale e Q&A con il regista Evgeny Afineevsky Dopo il trionfo al Monte-Carlo Television Festival 2025, dove ha conquistato l’ Amade Prize e il Premio Speciale della Giuria, il documentario “Children in the Fire” approda a Los Angeles per una proiezione evento seguita da un incontro con il regista Evgeny Afineevsky, già presidente della News Jury durante la 60ª edizione del Festival nel 2021. Il film dà voce ai bambini ucraini sfollati dalla guerra, intrecciando materiale d’archivio e animazione per restituire la loro esperienza oltre il dato cronachistico: resilienza, ferite invisibili, capacità di attraversare l’impensabile con dignità. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Los Angeles, anteprima per “Children in the Fire”, vincitore al Monte-Carlo Television Festival 2025

