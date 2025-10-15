L' oroscopo di oggi - mercoledì 15 ottobre
Ariete ??. Hai necessità caro Ariete di riordinare un po’ le idee e soffermarti un po’ anche su i risultati che a livello lavorativo stai raggiungendo. Questo mercoledì risulta infatti stimolante ma anche caotico per le tue attività e dato che sei un istintivo che si accende facilmente, ti consiglio oggi di non prestare il fianco a chi polemizza e mette fretta inutile alle decisioni che vuoi prendere. In amore, continua una fase molto passionale ma con Venere in opposizione, potresti risultare a volte insofferente alle richieste della persona che ti piace. Pensa prima di tutto alla tua tranquillità e al tuo benessere: non tutto deve essere fatto per dovere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
