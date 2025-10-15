Cose da fare è il nuovo singolo di Lorenzza, che apre il prossimo capitolo della sua storia. Tre parole scritte a mano su un quaderno. Cose da fare (Sugar Music) è il nuovo singolo di Lorenzza fuori da mercoledì 22 ottobre alle 18.00, che apre il prossimo capitolo della sua storia. L’annuncio è arrivato oggi con un trailer intimo e potente, un ritorno alle origini e ai luoghi della memoria che l’hanno vista crescere. Il video si svolge interamente dentro una casa, dove Lorenzza siede accanto alla madre. Come il trailer, anche il brano è un ritorno necessario. Lorenzza intreccia l’italiano e il portoghese con naturalezza, cucendo insieme le sue due identità: quella cresciuta a Pisa e quella nata in Brasile. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Lorenzza torna alle origini con il nuovo singolo Cose da fare