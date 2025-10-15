Lorenzo Sonego regola in due set Arthur Fery e approda agli ottavi di finale a Stoccolma

Buona la prima per Lorenzo Sonego. Il piemontese (n.47 del ranking) si è imposto in 1 ora e 37 minuti di gioco contro il britannico Arthur Fery (n.221 ATP) col punteggio di 6-4 6-2 nel primo round a Stoccolma (Svezia). Un match ben gestito dall’azzurro, bravo nella sua classica combinazione servizio-dritto a creare difficoltà all’avversario. Qualificazione ai quarti di finale dove affronterà l’americano Aleksandar Kovacevic, a segno contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli (ritiratosi sullo score di 4-6 7-5 4-0). Nel primo set Sonego gestisce piuttosto bene i turni al servizio, cercando grande aggressività in risposta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Sonego regola in due set Arthur Fery e approda agli ottavi di finale a Stoccolma

