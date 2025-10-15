Lorenzo e Leonardo | i barman che fanno viaggiare i cocktail
. Un racconto che parte dalle sponde del lago e si trasforma in un’avventura fatta di sapori, emozioni e legami familiari: la storia di un padre e di un figlio che trasformano ogni cocktail in un ricordo da gustare.. Un legame che si trasforma in mestiere. C’è chi immortala i viaggi con una macchina fotografica, chi con parole scritte e chi con una melodia. Lorenzo e Leonardo Stocco, invece, hanno scelto di raccontarli con i cocktail. Così è nato Barman in Viaggio, un progetto che fonde maestria, immaginazione e l’intesa unica tra un padre e il proprio figlio. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
