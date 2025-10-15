L’Ordine degli Psicologi della Lombardia e l’impegno per la pace | Il benessere individuale slancio per una società più coesa e vitale

Milano, 14 ottobre 2025 – Come può la psicologia generare condizioni di pace, individualmente e socialmente? Una domanda urgente dinanzi alle grandi sfide del nostro tempo. La risposta dell’ Ordine degli Psicologi della Lombardia, partner di Milano4Mental Health 2025, è presto arrivata, in occasione della "Giornata Mondiale della Psicologia" e della "Settimana della Psicologia" dal 5 al 12 ottobre. Ecco che il " Tram ATM della salute mentale " ha attraversato la città, partendo e arrivando presso la “ Casa della Psicologia ” in piazza Castello, proprio per portare alla cittadinanza il suo messaggio contro lo stigma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

