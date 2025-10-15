L’Ordine degli Psicologi della Lombardia e l’impegno per la pace | Il benessere individuale slancio per una società più coesa e vitale
Milano, 14 ottobre 2025 – Come può la psicologia generare condizioni di pace, individualmente e socialmente? Una domanda urgente dinanzi alle grandi sfide del nostro tempo. La risposta dell’ Ordine degli Psicologi della Lombardia, partner di Milano4Mental Health 2025, è presto arrivata, in occasione della "Giornata Mondiale della Psicologia" e della "Settimana della Psicologia" dal 5 al 12 ottobre. Ecco che il " Tram ATM della salute mentale " ha attraversato la città, partendo e arrivando presso la “ Casa della Psicologia ” in piazza Castello, proprio per portare alla cittadinanza il suo messaggio contro lo stigma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Alcuni momenti del Convegno UMG a Catanzaro, in occasione della Giornata Nazionale della Psicologia del 10 ottobre, con i Saluti dell'Ordine Psicologi Calabria da parte della Consigliera Mariarita Notaro: "L'Ordine è concretamente presente, impegnando - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia. L’Ordine degli psicologi lancia un progetto per i diritti del fanciullo - L’iniziativa, intitolata “Feeling the children’s rights’, mira a “implementare una rete di monitoraggio, prevenzione e protezione per i diritti dei minori, contribuendo ad una rinnovata consapevolezza ... Da quotidianosanita.it
Giubileo salute mentale: Di Mattei (Psicologi Lombardia), “è un richiamo a responsabilità e solidarietà, a promuovere una cultura dell’incontro” - “Ritengo che, dopo i tanti appelli di Papa Francesco a non lasciare soli coloro i quali soffrono psicologicamente, l’occasione del Giubileo della salute mentale rappresenti un importante invito, ... Riporta agensir.it
Leone XIV: Di Mattei (Psicologi Lombardia), “segno potente di speranza, in un tempo che chiede ascolto, umanità e visione” - “Accolgo con profonda emozione questo momento di rinnovamento, che segna l’inizio di un nuovo cammino per la Chiesa e per tutta la comunità. Da agensir.it