MILANO – “Il nuovo stadio di Milano? Stiamo iniziando un processo di design e sarà un viaggio emozionante. Spero di tornare presto qui per condividere il frutto del nostro lavoro con tutte le persone coinvolte”. L’architetto britannico Lord Norman Foster, il cui studio Foster + Partners (insieme allo studio Manica) ha ricevuto l’incarico di progettare il nuovo stadio di Inter e Milan, non ha voluto aggiungere altri dettagli, ieri, in Triennale, a margine dell’evento “Next Design Perspectives 2025“. “È ancora troppo presto per parlarne”, ha puntualizzato. “ Se sono mai stato a San Siro? Ovviamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lord Foster e San Siro: “È uno stadio eroico. Non abbatterlo? Si può rispettare la sua eredità facendo qualcosa di nuovo”