L’opposizione va all’attacco Il Pd | Macchina del fango
Il caso dell’ ammanco di 200mila euro nei conti di Area Blu è tornato ieri pomeriggio ad animare il dibattito in Consiglio comunale. "Non era scontato che il sindaco ci informasse, visto che quello della condivisione non è stato certo il suo atteggiamento fin dall’inizio.", ha affondato Nicolas Vacchi (Fratelli d’Italia) rispondendo alla comunicazione in Aula del primo cittadino. Se non fosse stato Panieri a riferire davanti alle forze politiche di maggioranza e opposizione sul caso, sfociato ieri mattina nell’udienza preliminare che ha visto protagonista l’ex dipendente della società in house del Comune accusato di peculato, il meloniano aveva infatti già annunciato la volontà di riportare il tema nell’Aula di piazza Matteotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
