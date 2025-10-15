La Molly Novack di Maya Rudolph è tornata con una terza stagione che, pur continuando a mancare di "cattiveria", intrattiene e fa affezionare ai personaggi. Inaugurata ad agosto del 2022 e poi proseguita ad aprile del 2024, Loot - Una fortuna, la serie comedy creata da Matt Hubbard e Alan Young interpretata dalla leggendaria comica del Saturday Night Live (nonché compagna di vita da più di vent'anni di Paul Thomas Anderson) Maya Rudolph, Joel Kim Booster, Ron Funches e Michaela Jaé Rodriguez è arrivata alla terza stagione. Dal 15 ottobre i primi due episodi degli abituali dieci sono disponibili in streaming su una Apple TV+ che è stata da poco ribattezza. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Loot 3, recensione: la comedy sui super ricchi continua a far ridere di gusto