Loot 3 fa ridere e ci ricorda con chi dovremmo prendercela davvero
Dal 15 ottobre, con l’uscita dei primi due episodi su dieci (i restanti usciranno uno a settimana ogni mercoledì), su Apple TV+ è disponibile Loot 3, terza stagione della serie tv comedy con protagonista l’attrice comica Maya Rudolph nei panni di Molly Wells, una donna che, dopo il divorzio dal. 🔗 Leggi su Today.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"Non fa ridere, fa azioni pericolose per strada, vende abusivamente ed è volgare. Caro deputato perché viene tollerato tutto ciò?" - facebook.com Vai su Facebook
Loot 3, recensione: la comedy sui super ricchi continua a far ridere di gusto - Maya Rudolph e il resto del cast continuano a convincere, pur con una satira non proprio perfida. Da movieplayer.it