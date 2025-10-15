Loot 3 fa ridere e ci ricorda con chi dovremmo prendercela davvero

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 ottobre, con l’uscita dei primi due episodi su dieci (i restanti usciranno uno a settimana ogni mercoledì), su Apple TV+ è disponibile Loot 3, terza stagione della serie tv comedy con protagonista l’attrice comica Maya Rudolph nei panni di Molly Wells, una donna che, dopo il divorzio dal. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

loot 3 fa ridereLoot 3, recensione: la comedy sui super ricchi continua a far ridere di gusto - Maya Rudolph e il resto del cast continuano a convincere, pur con una satira non proprio perfida. Da movieplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Loot 3 Fa Ridere